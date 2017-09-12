День рождения праздник – веселый, если говорить о 428-м дне рождения Волгограда.

В течение двух минувших выходных увеселительные мероприятия проходили в каждом из районов города, а в центре организаторы празднеств закатили настоящее представление с мотоциклами, яхтами, самолетами, подарками от спонсоров мероприятия, авиашоу, вечерним концертом с участием группы «Uma2rman» и конечно же праздничным фейерверком!

Однако, обо всем по порядку! В субботу и воскресенье любителей экстрима приятно удивили участники первого всероссийского чемпионата по мотокросс-фристайлу. 14 спортсменов из разных регионов России в течение двух дней буквально летали над волгоградской набережной.

Те, кто любят развлечения поспокойнее, смогли насладиться очередной парусной регатой на «Кубок Сталинграда – 2017». 30 экипажей яхт в акватории Волги состязались за звание самого быстрого и профессионального.

Мотоциклы, яхты, выставка пожарной и спасательной техники и конечно же самолеты! 4 машины под управлением пилотов международного класса выполняли в небе над центральной набережной Волгограда фигурами высшего пилотажа.

«Волгоград — город спортивных достижений!» – именно под таким девизом прошел день города в этом году. Это не удивительно, ведь впереди Волгоград ждет год 2018, год, когда город примет 4 матча Чемпионата мира по футболу. Кстати, в рамках вечернего концерта волгоградцам был представлен новый посол Чемпионата мира по футболу от нашего города. Им стала олимпийская чемпионка, Лариса Ильченко.

«Наш город достоин самого лучшего и право принимать игры чемпионата это еще одна наша Победа».



Лариса стала четвертым послом чемпионата от волгоградского региона. Ранее этого звания уже были удостоены – Елена Исенбаева, Олег Веретенников и Александр Никитин.

Появление у нашего города еще одного посла ЧМ – не единственный сюрприз, который ждал волгоградцев на концерте. Символический пас футбольного мяча с автографом Ларисы Ильченко главе городу, Андрею Косолапову, совершил Владимир Кристовский, который тоже является послом ЧМ- 2018 от города Нижний Новгород.

Именно выступление братьев Крестовских стало финалом двухчасового концерта, в течение которого более 25 творческих коллективов Волгограда поздравили любимый город с праздником.

Более 15 видеокамер, около сотни киловатт живого звука, прямые трансляции сразу в эфире трех телекомпаний региона, десятки фотокорреспондентов и тысячи зрителей – праздничный концерт в честь Дня города стал одним из самых крупных мероприятий, проводимых в Волгограде на протяжении 2017 года. Организовать праздник такого масштаба под силу только настоящим профессионалам. Агентство Больших Возможностей в очередной раз продемонстрировало умение работать на высшем уровне. Именно их слаженная работа подарила волгоградцам праздничный концерт с участием группы «Uma2rman».

Лирично и душевно прошло выступление музыкантов. Красота волгоградок не осталась незамеченной артистами. В их адрес улетело музыкальное признание «Uma2rman» в песне «Белокурая бестия». Затем Владимир традиционно сетовал на «Токсины» и пел, что «Хочет как у Шнура», правда что конкретно, он хочет так и не уточнил… Попросил: «Налей мне», затем вспоминал какую-то «Прасковью», заявил, что «Проститься, нету сил..» и все же ушел со сцены. Завершением вечера стал красочный фейерверк. С Днем рождения, любимый город!