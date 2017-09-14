В следующем году Россия принимает Чемпионат мира по футболу FIFA 2018™. Каждый из 11 городов-организаторов, включая Волгоград, уже подходят к заключительному этапу подготовки к этому масштабному событию. А болельщики, в свою очередь, ждут момента, когда же начнут уже продавать билеты. И вот эта новость как раз для них: начиная с 12:00 по московскому времени 14 сентября 2017 года исключительно на сайте FIFA.com/bilet начнется продажа билетов на Чемпионат мира FIFA 2018.

Как пояснила генеральный секретарь FIFA Фатма Самура: «Мы разработали систему, которая дает всем болельщикам равные шансы на приобретение билетов. На каждом Чемпионате мира FIFA болельщики были важнейшей частью большого спортивного праздника. Чемпионат мира в России станет уникальным событием с точки зрения организации и атмосферы турнира, достойно продолжив традиции мировых футбольных первенств».

Продажи билетов пройдут в несколько этапов:

1-й этап продаж (два периода)

Первый период 1-го этапа продаж продлится с 14 сентября по 12 октября 2017 года. В это время любители футбола смогут подать заявки на приобретение билетов. При этом не имеет значения, в какой день этого этапа вы подаете заявку: у всех заявок будут равные шансы, независимо от даты подачи. Если количество заявок на билеты превысит количество доступных мест, билеты будут распределяться методом случайной жеребьевки. Независимо от того, была ли заявка удовлетворена полностью, частично или не удовлетворена, все заказчики билетов получат уведомление о статусе заявки до 16 ноября 2017 года.

Второй период 1-го этапа продаж продлится с 16 по 28 ноября. В это время билеты будут продаваться в порядке живой очереди.

2-й этап продаж (два периода)

После Официальной жеребьевки Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, которая состоится 1 декабря 2017 года, будет открыт 2-й этап продаж. Он, как и 1-й этап, будет включать в себя период продаж путем случайной жеребьевки (с 5 декабря 2017 года по 31 января 2018 года) и период продаж в порядке живой очереди (с 13 марта по 3 апреля 2018 года).

Билеты, приобретенные в ходе 1-го и 2-го этапов продаж, будут доставлены владельцам бесплатно в течение нескольких недель перед началом турнира. Доставка билетов начнется не раньше апреля/мая 2018 года (возможны изменения).

Продажи «в последний момент»

Последняя возможность приобрести билеты на матчи появится у болельщиков в ходе этапа продаж «в последний момент», когда билеты будут продаваться в порядке живой очереди. Этот этап начнется 18 апреля и завершится 15 июля 2018 года, в день финального матча Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Какие типы билетов можно будет приобрести в ходе 1-го этапа продаж?

Билеты на определенный матч: билеты на любой отдельный матч турнира, от матча открытия до финала.

Пакеты билетов на определенный стадион: комплекты билетов на матчи, проводимые на конкретном стадионе. В эти комплекты входят матчи группового турнира (кроме матча открытия), матчи 1/8 финала и матч за третье место, которые проводятся на выбранном стадионе. (Пример: в Пакет билетов на стадион «Лужники» входят 3 матча группового турнира и 1 матч 1/8 финала. Пакет не включает в себя матч открытия, полуфинал и финал).

Пакеты билетов на матчи определенной команды: комплекты билетов для болельщиков конкретной сборной. Пакеты билетов на матчи определенной команды включают от трех до семи матчей. Их можно приобрести только в ходе 1-го этапа продаж.

Билеты категории 4:

Как и на Чемпионатах мира по футболу FIFA в 2010 и 2014 годах, резиденты страны-хозяйки получат эксклюзивное право на приобретение отдельной категории билетов по специальной цене (от 1280 рублей).

Билеты для особой категории лиц: FIFA выделяет специальные билеты для болельщиков с инвалидностью, маломобильных лиц и болельщиков с избыточным весом.

Доступные способы оплаты

На 1-м и 2-м этапах продаж покупку билетов можно будет оплатить следующими способами:

Банковские карты Visa, официального партнера FIFA в категории платежных услуг

Другие способы оплаты

Паспорт болельщика

По инициативе российских властей, для посещения всех матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, после покупки билета всем болельщикам необходимо также получить Паспорт болельщика. Рекомендуем подать заявку на получение этого бесплатного документа сразу после того, как вы получите по электронной почте подтверждение приобретения билетов после окончания периода продаж путем случайной жеребьевки.

Для прохода на стадионы, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™, болельщикам необходимо иметь действительный билет и Паспорт болельщика. Кроме того, Паспорт болельщика позволяет воспользоваться дополнительными преимуществами и услугами: безвизовый въезд на территорию Российской Федерации, бесплатный проезд в специальных поездах между городами-организаторами, бесплатный проезд на общественном транспорте в день матча. Подробную информацию о Паспорте болельщика вы можете найти на сайте www.fan-id.ru.