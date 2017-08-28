По центру Волгограда прошла цирковая кавалькада, приуроченная к 98-летию Росгосцирка и 50-летию Волгоградского цирка. Масштабное шествие цирковых артистов в нашем городе проходит уже в четвертый раз. За эти годы мероприятие стало очень популярным среди горожан, которые приходят посмотреть на кавалькаду целыми семьями и запечатлеть яркие моменты на свои смартфоны или фотоаппараты.

Шествие артистов началось от здани цирка. Кавалькада прошлась по центральным улицам города. В колонне можно было увидеть жонглеров, фокусников, акробатов и клоунов. Также в шествии приняли участие и животные со своими дрессировщиками. Яркие костюмы, запоминающиеся персонажи и, конечно, атмосфера праздника — в этот день в центре города. Колонну возглавляли лошади, всадники которых держали в руках флаги «Росгосцирка», за ними шли пони, а уже после и все остальные. Клоуны были в компании со своими четвероногими напарниками по сцене, жонглеры показывали мастерство прямо на ходу, фокусники и жонглеры также не терялись в толпе.

Кавалькада двигалась по городу под звуки циркового оркестра. В колонне можно было увидеть не только цирковых артистов, но и тех, кто пожелал к ним присоединиться. Шествие завершилось на верхней террасе Центральной набережной, где гостей ждал праздничный концерт.