В связи с выполнением газораспределительными организациями плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения жителям Краснооктябрьского и Красноармейского районов временно отключат газ. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград». Поставка газа будет приостановлена 16 августа 2017 г. с 8:00 до 20:00 потребителям, проживающим по следующим адресам:

Краснооктябрьский район:

• ул. Матевосяна, 22б, 30, 24, 32, 34;

• пр. Волжский, 2, 4, 6, 8, 12;

• ул. Прибалтийская, 1-17, 19;

• ул. Капитана Тряскина, 1-10, 12-18, 20-40, 42-50;

• пос. Металлургов, 172, 173, 188, 189, 167, 190, 192, 132, 133, 144 (134), 135, 136, 21 (137), 127 (139), 140, 141, 124 (142), 17 (143), 122 (146), 140, 129 (171), 121, 131, 134, 139, 181, 182 (146), 183, 184, 154 (185), 165 (194, 195), 128, 129, 135, 138, 150, 121б, 1, 14, 16-19, 21-40, 40/1, 41-63, 65, 65а, 65/4, 66, 67, 73-79, 81-91, 91/2, 91/1, 92-103, 103б, 103г, 106-111, 112/1, 112/2, 113/1, 113/2, 114, 115, 116/1, 116/2, 117;

• ул. Чистоозерная, 51, 53, 54, 12, 12а, 14, 14а, 16, 16а;

• ул. Герцена, 15;

• пр. Ленина, 114.

Красноармейский район:

• ул. Городовикова, 34, 38;

• ул. Навлинская, 41, 46, 54б, 48б, 40б, 44, 32, 34;

• ул. Петропавловская, 87а, 87, 89, 91;

• пер. Обводной, 2;

• ул. Доценко, 68, 68а, 74, 76, 78, 80, 35а, 35, 37, 39, 41, 43, 70;

• ул. Гражданская, 52, 56, 58, 62, 26, 28, 34, 14, 16, 18, 22, 24;

• пр. Героев Сталинграда, 52, 54, 56, 60, 62, 39, 41, 45, 47, 49, 40, 42, 44, 48, 21, 23, 25, 29, 35, 37;

• ул. Пролетарская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 45, 47, 49, 51а, 53, 55;

• б-р Энгельса, 2, 2а, 4, 4а, 8, 10, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 27, 29, 31, 35, 1, 3, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25;

• ул. Изобильная, 4, 6, 12, 14,20, 22;

• ул. Остравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а.

Во избежание несчастных случаев просьба не оставлять включенным газоиспользующее оборудование.

Телефоны для справок:

73-94-35, 73-94-67 (абонентский отдел Краснооктябрьского района),

62-31-11, 62-66-62 (абонентский отдел Красноармейского района),

93-11-91 (справочная служба).