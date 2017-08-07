Жителям Кировского и Центрального районов временно отключат газ. Об этом сообщают в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград». Отключение газа связано с выполнением газораспределительными организациями плановых ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения. Поставка газа будет приостановлена потребителям, проживающим г. Волгограде по следующим адресам:

09 августа с 07:00 до 20:00 — Центральный район:

• ул. Невская, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 18а, 18б;

• ул. Двинская, 11а, 13а;

09 августа с 09:00 до 17:00 — Кировский район:

• пер. Тепличный, 300-303, 306-309, 22, 24, 26, 28, 30, 22а, 24а, 28а;

• ул. Финская, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 35а, 37, 41;

• ул. Кирова, 142; 160, 173, 44, 146, 150, 152, 152а, 154, 156-159, 162, 161, 163, 163а, 163б, 165, 167, 169, 171;

• ул. Люберецкая, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24;

• ул. Лесомелиоративная, 299, 289, 285, 284а, 285а, 216-218, 219а, 219в, 220, 222.

Во избежание несчастных случаев в указанные часы просьба не оставлять включенным газоиспользующее оборудование.

Телефоны для справок:

54-15-45, 54-15-90 (абонентский отдел Центрального района),

44-04-21, 44-06-80 (абонентский отдел Кировского района),

93-11-91 (справочная служба).