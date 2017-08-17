В Волгограде впервые будет проходить уникальное спортивное мероприятие — семейное авторалли, которое состоится 26 августа.

Участникам предстоит проехать по разработанному профессиональными автогонщиками маршруту, преодолев около 60 километров по летнему Волгограду, следуя указаниям Дорожной книги: в ней нет карты или конкретных координат, а только перекрестки, обозначенные специальными знаками и комментариями, а также расстояния между ними. На всем протяжении пути команда квалифицированных судей будет контролировать точность прохождения маршрута, соблюдение ПДД, а также оценивать выполнение командами спецзаданий. Судейскую команду возглавит чемпион ДОСААФ России по ралли, мастер спорта Сергей Ушанов.

Участниками авторалли станут семьи с детьми на собственных автомобилях. Главное условие соревнования – в команде должны быть родители и дети. Экипажи – от двух человек (пилот-водитель и штурман) до того количества пассажиров, которое войдет в автомобиль. Возраст участников не ограничен. С 12 лет дети могут участвовать в семейном авторалли в качестве штурманов в отдельной призовой категории «Юный штурман». Движение происходит по улицам Волгограда по всем правилам настоящего ралли, но в рамках ПДД.

В мероприятии примут участие 25 экипажей, которые уже набраны. Мероприятие стартует в 9:00 на парковке у ТРК «Парк Хаус.

Семейное ралли тем и уникально, что предоставляет возможность родителям и детям познакомиться с миром автоспорта. И для некоторых участников этого любительского соревнования это знакомство перерастает в глубокое увлечение. Кроме того, участники ралли проведут несколько часов среди своих близких людей и в то же время поучаствуют в увлекательном и зрелищном состязании.