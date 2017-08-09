В начале августа в Кировском районе открылась новая сельскохозяйственная ярмарка. Ярмарка сразу стала популярной среди местных жителей, но вот до ближайшей остановки общественного транспорта идти было далековато. Сразу после открытия покупатели начали вносить предложение по открытию остановки напротив ярмарки. Предложения поступали в районную администрацию на горлинию 23-31-60. В связи с этим уже прорабатывается проект по реорганизации дорожного движения.

Идея обустроить остановочный пункт напротив ярмарки была поддержана организатором ярмарки. Новая остановка будет оборудована современным павильоном для комфортного ожидания пассажирами общественного транспорта и будет установлена за счет организатора ярмарки.

Напомним, что открытие новой сельскохозяйственной ярмарки состоялось 1 августа. На благоустроенной территории оборудовано более 120 мест для торговли, где были созданы все условия для местных товаропроизводителей и покупателей.