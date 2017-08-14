Волгоградцы увидели закрытый показ фильма «Валериан и город тысячи планет»

9 августа телеком-оператор Дом.ru пригласил волгоградцев в кинотеатр «Киномакс» на закрытый показ фильма «Валериан и город тысячи планет». Новый фильм культового режиссёра Люка Бессона стал одной из самых ожидаемых премьер лета.

«Валериан», снятый по французским комиксам про космических спецагентов, оказался добрым фильмом с невероятно красивой картинкой. Космические пейзажи захватывают дух, а герои подкупают харизмой. Всем любителям космического экшена к просмотру обязательно!

Если вы не попали в кино на «Валериан», не расстраивайтесь. Следующий показ от «Дом.ru» пройдет уже 28 августа. Посмотрим на большом экране финал 7 сезона «Игры престолов», на днях жди подробности! Следите за новостями в нашем календаре и официальной группе «Дом.ru» в ВК https://vk.com/domru_ru