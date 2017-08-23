В честь Дня рождения Российского цирка в Волгограде состоится цирковая кавалькада, во время которой артисты пройдутся по центральным улицам города и устроят для всех настоящий праздник детства. Кавалькада проходит не первый год и с каждым разом вызывает все больше интереса у жителей и гостей города.

На этот раз кавалькаду можно будет наблюдать 26 августа. Во время кавалькады зрители смогут увидеть акробатов, жонглеров, клоунов и даже фокусников. Все, кто видел кавалькаду в предыдущие годы, знают, какое это яркое мероприятие, и его обязательно стоит посетить.

В кавалькаде принимают участие не только люди, но и артисты-животные. Так, к примеру, в одной кавалькаде принимал участие питон, а ещё были лошадки и даже верблюды. В общем, мероприятие стоит посетить, особенно понравится детям. Одно но, толпа будет многочисленной, а значит, с маленькими детьми приходить все же не стоит.

Стоит отметить, что 2017 год является юбилейным для нашего города, так как 85 лет назад открылся Сталинградский цирк, а в 1967 году открылся Волгоградский цирк.

Цирковая кавалькада состоится 26 августа с 16:00 до 19:00, кавалькады пройдет от цирка до Центральной набережной.

Как проходила кавалькада в 2016 году, можете посмотреть по ссылке:

А это 2015 год:

И 2014 год: