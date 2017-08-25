Волгоградцев приглашают проголосовать за лучшие фотографии о родном городе. Отдать свой голос за лучшую фотоработу можно будет уже на следующей неделе — 28 августа в «Парке дружбы Волгоград — Баку», где и состоится первый этап голосования VI открытого регионального конкурса «Волгоградская область в фотообъективе». Работы участников будут представлены вниманию зрителей сразу при входе в парк с 15:00 до 17:30.

Проголосовать за понравившиеся фотографии смогут все желающие, при этом фамилии участников будут скрыты от зрителей для максимально честного голосования.

В этом году в конкурсе, организованном региональным Агентством развития туризма и социокультурных проектов, принимают участие более 30 любителей фотографии из Волгограда и Волгоградской области, которые представили свыше 85 работ в 7 номинациях — «Культурное наследие», «Природные красоты», «Активный отдых и экстрим», «События, праздники, фестивали», «Связь времен», «Город с высоты» и «Волгоградская область глазами туриста».

9 сентября 2017 года в Комсомольском саду состоится второй этап голосования, во время которого будет выбран победитель в номинации «Приз зрительских симпатий». Окончательное подведение итогов и церемония награждения победителей фотоконкурса будет проходить в торжественной обстановке осенью 2017 года в рамках празднования Всемирного дня туризма.