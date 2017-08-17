Волгоградский регион присоединится к «Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Россия». Традиционная масштабная природоохранная акция пройдет во всех регионах страны. В Год экологии субботник обещает стать самым массовым за всю историю проведения.

Организатор мероприятия – общероссийское экологическое общественное движение «Зеленая Россия» — обещает сделать акцию не только самой массовой, но и самой протяженной по времени. В этом году она пройдет с 02 по 30 сентября.

В рамках Субботника «Зеленая Россия» будут проведены конкурсы: «На самое массовое участие», «Лучшая пресс-служба», «Лучший сценарий проведения» и «Лучший экорепортаж». Ознакомиться с положениями о конкурсах, а также заполнить заявку на участие можно на официальном сайте ОЭОД «Зеленая Россия» http://genyborka.ru. Награждение победителей пройдет в декабре в Москве, во время Церемонии Национальной премии «Экологический Оскар».

Жители Волгоградской области традиционно принимают активное участие в Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия». Так, весной этого года в проводимых в рамках акции мероприятиях участвовало более 65 тысяч человек — работников предприятий, сотрудников учреждений и организаций, активных жителей. Уборка прошла во всех районах волгоградского региона. Приводились в порядок парки, скверы, придомовые территории, обочины дорог, а также зоны, расположенные вблизи населенных пунктов. В результате удалось собрать и вывезти порядка 4,5 тысяч кубометров мусора.

Напомним, что в Год экологии в Волгоградской области реализуются и другие природоохранные проекты: «Зеленые дороги области-2017», «Чистый берег», «Чистая область-2017». Всего в 2017 году на территории региона запланировано более тысячи экологических проектов и мероприятий, в которых примут участие около 300 тысяч жителей.