Перед началом учебного года волгоградские подростки смогут немного подзаработать. В августе этого года 174 подростка в возрасте от 14 до 18 лет будут временно трудоустроены за счет средств бюджета. В настоящее время специалистами МУ социально-психологической помощи и поддержки молодежи «Социум» ведется прием заявлений.

Приоритетным правом на временное трудоустройство пользуются несовершеннолетние, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Молодежь и подростки будут трудиться во всех районах нашего города на благоустройстве и озеленении парков и скверов.

Временное трудоустройство несовершеннолетних в летний период позволяет не только заработать деньги на первоочередные нужды, но и повысить интерес молодежи к получению первичных трудовых и профессиональных навыков, воспитать чувство ответственности и трудолюбия.

На основании соглашения, заключенного с ГКУ ЦЗН г. Волгограда, каждому трудоустроенному, помимо минимальной заработной платы, будет выплачена материальная поддержка за счет средств областного бюджета в размере 850 рублей (из расчета полного отработанного месяца).