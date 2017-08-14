Для иностранных туристов символами России до сих пор являются матрешка и балалайка. Но эти времена уже давно прошли, и России необходим свой туристический бренд. Чтобы его разработать, в 2015 году Федеральным агентством по туризму совместно с Ассоциацией Брендинговых Компаний России был запущен уникальный по своим масштабам проект – разработка туристического бренда России.

Туристический бренд – это тот символ, тот образ, который будет олицетворять Россию как для иностранных туристов, так и для ее жителей. Утверждение концепции туристического бренда происходит при участии заместителя руководителя Администрации Президента РФ Дмитрия Сергеевича Пескова, руководителя Федерального агентства по туризму Олега Петровича Сафонова и министра культуры Российской Федерации Владимира Ростиславовича Мединского.

По данным World Tourism Organization, Россия входит в десятку самых посещаемых стран мира, а популярность внутреннего туризма постоянно растет. И чтобы вывести туризм в России на новый уровень, необходим единый бренд. Чтобы выбрать единый символ, был организован Всероссийский конкурс, результаты которого станут известны уже 15 августа 2017 года.

Участниками первого этапа конкурса по разработке концепции туристического бренда стали как любители, так и профессионалы. На рассмотрение экспертной комиссии было подано 480 логотипов и 600 слоганов. Во второй этап прошли 45 агентств – признанных лидеров и профессионалов сферы брендинга. После нескольких этапов отбора и консультаций из всех разработанных профессионалами концепций было отобрано 10 вариантов, которые и приняли участие во всероссийском народном голосовании. Одна из десяти концепций-лидеров разработана командой волгоградского брендингового агентства SUPERMARKET.

SUPERMARKET Branding Agency – агентство, созданное в Волгограде в 2012 году. Агентство занимается созданием и продвижением брендов — от проведения маркетинговых исследований до разработки рекламных кампаний. В настоящее время SUPERMARKET – одно из ведущих брендинговых агентств России. Компания является членом Гильдии маркетологов, сертифицированным консультантом по маркетингу Европейского Банка Реконструкции и Развития, а также входит в организационный совет крупнейшей профессиональной организации, Ассоциации Брендинговых Компаний России. В качестве спикеров активно участвует в различных профессиональных мероприятиях и конференциях. В числе работ агентства – успешные проекты, выполненные для таких федеральных брендов, как «Магнит», «Дикси», «Благояр», «Мечел» и многих других.

Концепция туристического бренда России, разработанная командой SUPERMARKET, в ходе конкурса пережила несколько этапов развития. Итоговым вариантом, который попал на суд народного жюри, стала концепция «Сказочная красота». В основе системы идентичности бренда лежат графические элементы, заимствованные из различных русских традиционных орнаментов (гжель, хохлома, традиционная вышивка и другие), объединенные в единую композицию и стилизованные под современность. Флористические элементы символизируют яркую и разнообразную русскую природу, орнаментальные элементы – богатую культуру и традиционные ценности. Эта концепция выделяется запоминающимся и ярким фирменным стилем, впитавшим в себя всю красоту нашей страны, всю самобытность традиций и культур.

15 августа завершается народное голосование, проходящее в закрытом режиме. По результатам голосования будут выбраны три концепции, набравшие наибольшее количество голосов. После чего жюри подведет итоги и выберет из тройки финалистов победителя, концепция которого ляжет в основу дальнейшей работы по созданию и развитию туристического бренда России.

У вас ещё есть немного времени чтобы поддержать земляков и проголосовать за разработанный ими символ России. Сделать это можно по ссылке.