Уже в эти выходные Волгоград присоединится к всероссийской акции «Ночь кино», которая пройдет в регионе во второй раз. Вместе со всей страной волгоградские зрители смогут бесплатно посмотреть новые российские фильмы.

В рамках акции более трех тысяч зрителей смогут бесплатно посмотреть четыре российских киноленты: комедию «Кухня. Последняя битва» (режиссёр Антон Федотов), исторические фильмы «Время первых» (режиссёр Дмитрий Киселев) и «28 панфиловцев» (режиссёры Ким Дружинин и Андрей Шальопа), а также мультфильм «Снежная королева-3: Огонь и лёд» (режиссёр Алексей Цицилин). Именно эти картины стали победителями голосования, проходившего на сайте информационного агентства ТАСС.

В этом году география «Ночи в кино» в Волгоградской области расширяется — 27 августа в акции будут задействованы уже восемь площадок, причём не только в Волгограде, но и в районах области. Бесплатные показы состоятся в Волгограде в кинотеатрах «Мувиз» и «Мори Синема», а также пройдут в Центре культуры и досуга «Дружба» (Камышин); Городском дворце культуры (Михайловка); Центре культуры и досуга (Дубовка); Комплексном молодёжном центре «Юность Волжского» (Волжский); городском кинодосуговом центре «Дон» (Серафимович) и межпоселенческом культурно-досуговом центре «Юбилейный» (р.п. Средняя Ахтуба).

Впервые всероссийская акция «Ночь кино» состоялась в прошлом году и стала одним из наиболее ярких событий Года российского кино. Участие в ней приняли все российские регионы, показ фильмов проходил на 1800 площадках, собравших более 700 тысяч человек. В Волгограде показ трех кинолент состоялся на четырех площадках, которые посетили 1300 человек.

Отметим, что Волгоградская область ежегодно проводит культурно-образовательные мероприятия в рамках федеральных акций «Ночь в музее», «Библионочь», «Тотальный диктант» и других. Кроме того, регион является площадкой проведения всероссийских и международных кинофестивалей «Сталинградская сирень», «Дорогами российских немцев», дни германских и российских короткометражных фильмов «Вкратце!».