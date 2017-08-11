В Волгограде объявлен электронный аукцион на предоставление в лизинг второй партии из 10 современных скоростных трамвайных вагонов для МУП «Метроэлектротранс». Прием заявок стартовал ещё в конце июля и продолжается в настоящее время. Поставка новых вагонов ожидается до конца текущего года, эти закупки позволят обновить городской трамвайный парк в рамках реализации комплексной транспортной схемы.

​Согласно конкурсной документации, муниципалитет намерен приобрести трамваи с двусторонним расположением дверей: они смогут курсировать как по наземным, так и по тоннельным участкам маршрута. Все вагоны должны быть оборудованы системой автоматической локомотивной сигнализации и устройством блокировки начала движения при не закрытой полностью двери. В каждом трамвае должно быть установлено не менее 6-ти камер как снаружи, так и внутри салона, изображение с них водитель сможет просматривать в режиме реального времени. Техническое оснащение новых вагонов позволит экономить электроэнергию. Ее расход, а также состояние работы отдельных систем трамвая водители смогут контролировать при помощи установленного в кабине дисплея.

Окна вагонов защитят от солнечных лучей тонировкой, а все форточки и люки оснастят уплотнениями, так осадки не будут попадать в салон. В зимнее время комфортную температуру внутри трамваев будут поддерживать мощные системы отопления. Все новые трамваи должны быть приспособлены для перевозки маломобильных категорий пассажиров. Покрытия кузова новых трамваев должны быть шумопоглощающими и теплоизоляционными, это обеспечит еще больший комфорт поездок волгоградцев. В новых вагонах предусмотрят возможность установки роутера беспроводной сети Wi-Fi.

Вторую партию вагонов (как и первую) подключат к ГЛОНАСС: сегодня с системой навигации имеют связь порядка 400 современных автобусов большой и средней вместимости, перевозящих горожан по опорным и вспомогательным маршрутам. Так, операторы городского центра управления пассажирскими перевозками контролируют соблюдение водителями графика движения и оперативно реагируют на изменения транспортной ситуации. При помощи ГЛОНАСС пассажиры могут в режиме онлайн отслеживать местонахождение ожидаемого транспорта.

Перед окончательной приемкой всех вагонов водители МУП «Метроэлектротранс» совершат пробный заезд протяженностью не менее 50 км. Трамваи должны прослужить не меньше 20 лет, поставщик обязан обеспечить гарантийный срок эксплуатации вагонов — не менее 2 лет. Производитель новых трамваев поможет техническому персоналу МУП «Метроэлектротранс» освоить тонкости обслуживания поставленного транспорта.