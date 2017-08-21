Волгоградское предприятие «Метроэлектротранс» получило первую партию из 15 автобусов «Волгабас» большой вместимости. До сентября этого года на предприятие поступит ещё 25 новых единиц автотранспорта. Сейчас новые автобусы проходят входной технический контроль: даже новая техника, поступившая с завода, проверяется специалистами единого центра управления пассажирскими перевозками МУП «МЭТ». Это позволяет обеспечить безопасность и комфорт пассажирских перевозок.

​Каждый из 15 новых низкопольных автобусов рассчитан на перевозку до 110 пассажиров. Весь новый подвижной состав оснащен модулями ГЛОНАСС, системой информирования пассажиров, электронно-цифровыми тахографами. Это контрольное устройство предназначено для регистрации скорости, режима труда и отдыха водителей. С салонах новых автобусов предусмотрены обогрев и охлаждение воздуха. Кроме того, все автобусы оборудованы специальными площадками и откидными аппарелями для перевозки маломобильных групп граждан и пассажиров с колясками.

Прежде, чем выйти на маршруты, все единицы нового подвижного состава ожидает 160 часов тестовой эксплуатации без пассажиров. Напомним, 58 водителей троллейбусов проходят профессиональную подготовку на управление автобусами в МУП «ВПАТП-7». 30 человек уже завершили стажировку, включающую 18 часов предмаршрутной подготовки и 32 часа пассажирской. Новые автобусы, находясь в оперативном управлении МУП «МЭТ», в случае технологических сбоев, в том числе отключения электроэнергии на контактной сети, смогут заменить троллейбусы и трамваи, оперативно доставив пассажиров до места назначения. Это позволит обеспечить тот уровень пассажирского обслуживания, которого достойны волгоградцы.