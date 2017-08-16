В одном из дворов Центрального района в скором времени появится новая спортивная площадка. Уже сейчас во дворе жилого дома по улице Пархоменко, 43 «А» начались работы по расчистке пустыря, который уже этой осенью превратится в благоустроенный сквер.

В ближайшее время здесь откроется новая спортивная площадка, оборудованная современными и безопасными конструкциями. Сейчас на территории в активную фазу вступили подготовительные работы. Впоследствии здесь появятся скамейки и урны, современное ограждение. Осенью сквер украсят несколько десятков деревьев, для ухода за которыми проложат поливочный водопровод. Жители двора также решили внести свою лепту в благоустройство будущего парка, организовав на территории субботник.

В ходе совместных обсуждений властей и жителей двора был разработан и утвержден проект благоустройства пустыря, согласно которому на территории появится парк со скамейками, урнами и зелеными насаждениями. Сейчас на территории активно ведутся земляные работы.

Как пояснил глава администрации Центрального района Владимир Матасов: «Сейчас вывозится излишний грунт, оставленный строителями при возведении многоэтажных домов. Затем будет выполнена планировка территории, после чего приступим к основным работам: установке конструкций для спортплощадки, шести скамеек, четырех урн и ограждения. Все эти мероприятия мы планируем выполнить до конца сентября».

Установка спортплощадки положит начало дальнейшему развитию будущего сквера у дома №43 «А» по улице Пархоменко. В октябре планируется высадить саженцы деревьев и кустарников. Чтобы зеленые насаждения получали должный уход, планируется установить поливочный водопровод. В дальнейшем же территория станет полноценной парковой зоной.

Аналогичные спортивные площадки уже появились в Тракторозаводском и Ворошиловском районах. Еще по одному спортивному объекту в текущем году откроется в Красноармейском, Кировском и Советском районах, по две площадки появятся в Дзержинском и Краснооктябрьском районах.

Помимо этого, для жителей улицы Пархоменко будет решен и вопрос с парковкой личного автотранспорта. Это позволит жильцам дома оставлять свои автомобили в специально отведенных для этого местах.