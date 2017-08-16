До сих пор судьба дома по улице Саушинская №37 так и не была решена. И вот после очередного ЧП, которое случилось на днях, было решено оперативно приступить к разрешению сложившейся ситуации.

На днях в доме произошло падение потолочных покрытий в квартире №5 на втором этаже. В ходе инцидента никто не пострадал. Жителям квартиры в очередной раз предложено временно переселиться в помещения маневренного фонда.

Двухподъездный двухэтажный дом 1950-х годов постройки был признан аварийным в 2015 году в результате планового обследования, проведенного специализированной организацией по заказу муниципалитета. С этого момента состояние дома находилось под постоянным контролем властей, для чего на жилом здании были установлены маяки для мониторинга за изменениями его несущих конструкций. Тогда же жителям было предложено временно переместиться в помещения маневренного фонда.

В последние дни маяки показали резкое изменение состояния капитальных конструкций. Одна из вероятных причин – повышение подвижности грунта.

Жителям квартиры №5 вновь предложено временно переместиться в помещения маневренного фонда, утром в администрации района состоится оперативное совещание для принятия решения о дальнейшей судьбе дома.