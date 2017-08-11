Ну что, дорогие любители живой музыки, спорта, косплея, творчества, вечеринок на пляже и всего-всего прочего.
Специально для вас мы подготовили полный список всех мероприятий, которые будут проходить нашем городе с 11 по 13 августа.
Смотрим, восхищаемся и выбираем себе действо по вкусу.
11 августа
14:00 — недалеко от хутора Бобры, Фестиваль авторской песни «Новая лодка 2017»;
16:00 — МУК «ККиО им. Ю. А. Гагарина», Танцевальная площадка «С заботой о Вас!»;
19:00 — Усадьба «Сосновый Бор», «Праздник Нептуна»;
19:00 — Кафе Bahnhof, Вечеринка на свежем воздухе в ЛясиТряси;
20:00 — Кафе «ГРЕТЕЛЬ», Греттель и кино. Показ фильма «Великий Гетсби»;
20:00 — Рестобар «Мама Норка Папа Бобер», Кавер-группа «Staffles», Арсений Фастов и Dj Alex C;
20:00 — Площадь Советская, Мультпоказ советских мультфильмов;
20:30 — Гастропаб Библиотека, Выступление группы «Кот Гавайский»;
21:00 — HARAT’S PUB, Выступление группы «Good Times»;
22:00 — Набережная 62-й Армии напротив Панорамы, Автокинотеатр — «Экстрасенсы»
22:00 — Арт-бар «Белая лошадь», Большой концерт «Тихий омут»
22:00 — Бар «Миля», Вечер пятницы с группой «Какая разница»
12 августа
08:00 — Нижняя терраса Центральной набережной, Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч-2017»;
08:30 — ЦПКиО, Йога в парке;
09:00 — недалеко от хутора Бобры, Фестиваль авторской песни «Новая лодка-2017″;
09:00 — Музей-панорама «Сталинградская битва», Parkrun еженедельный утренний забег на 5 км;
09:00 — Трасса еженедельных забегов Parkrun, Благотворительный забег #покормим4лапы;
10:00 — Комсомольский сад, «День физкультурника»;
11:00 — ЦС Логинова, Любительский турнир по настольному теннису;
11:00 — Площадка «Байк-шоу», Рок-фестиваль «ВолгоРОК»;
12:00 — «Царицынская опера», Косплей-фестиваль CHANGE FEST
12:00 — Памятник трамвайному вагону в Городском саду, Экскурсия «На трамвае по истории города»;
16:00 — Вейк-парк «Бобры», Интерактивная площадка в вейк-клубе;
16:00 — ТРЦ Акварель, Мини-гольф для всей семьи;
16:00 — Площадка, расположенная за Дворцом Молодежи Юность в Волжском, Открытые соревнования по Воркауту;
17:00 — Музей-заповедник «Старая Сарепта», «Музыка, застывшая в архитектуре»
17:00 — сквер им. Саши Филиппова, Праздник для детей «Играй, белка!»;
17:00 — Парк «Волгоградгидрострой», Спортивный праздник для детей и взрослый «Физ-ра!»;
17:30 — у Волгоградского музыкального театра, Совьи посиделки;
18:00 — парк им. Ю. Гагарина, Лаборатория под открытым небом;
19:00 — Ворошиловский торгово-развлекательный комплекс, Открытый танцевальный вечер;
20:00 — Набережная 62-й Армии напротив Панорамы, Автокинотеатр — «Марсианин» и «Воздушный маршал»;
21:00 — HARAT’S PUB, Выступление группы «Космос»
13 августа
08:30 — ЦПКиО, Йога в парке;
10:35 — Площадка «Байк-шоу», Рок-фестиваль «ВолгоРОК»;
11:00 — ALEX FITNESS г. Волгоград, Детский день в ALEX FITNESS;
11:00 — Нижняя площадка у подножия Монумента «Родина-мать зовёт!», Приезд колонны мотоклуба «Ночные байкеры»;
12:00 — Ресторан «Княгининский Двор», Детский мастер-класс по приготовлению пиццы «Кальцоне»;
18:00 — Парк Дружбы «Волгоград-Баку», рядом с «Парк-Кафе» Open-air by Salsa Picante;
18:00 — МИЛЯ restaurant/bar/pool, Вкусный уикэнд «Грядка Маркет»
20:00 — Набережная 62-й Армии напротив Панорамы, Автокинотеатр — «Пандорум» и «Любовь и другие катастрофы».
На этом у нас всё!
Не забывайте планировать свой досуг с помощью нашего календаря, добавьте его в избранное, отправьте друзьям и знакомым.
До новых встреч, ваш Живой Волгоград!
Начать обсуждение →