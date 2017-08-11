Ну что, дорогие любители живой музыки, спорта, косплея, творчества, вечеринок на пляже и всего-всего прочего.

Специально для вас мы подготовили полный список всех мероприятий, которые будут проходить нашем городе с 11 по 13 августа.

Смотрим, восхищаемся и выбираем себе действо по вкусу.

11 августа

14:00 — недалеко от хутора Бобры, Фестиваль авторской песни «Новая лодка 2017»;

16:00 — МУК «ККиО им. Ю. А. Гагарина», Танцевальная площадка «С заботой о Вас!»;

19:00 — Усадьба «Сосновый Бор», «Праздник Нептуна»;

19:00 — Кафе Bahnhof, Вечеринка на свежем воздухе в ЛясиТряси;

20:00 — Кафе «ГРЕТЕЛЬ», Греттель и кино. Показ фильма «Великий Гетсби»;

20:00 — Рестобар «Мама Норка Папа Бобер», Кавер-группа «Staffles», Арсений Фастов и Dj Alex C;

20:00 — Площадь Советская, Мультпоказ советских мультфильмов;

20:30 — Гастропаб Библиотека, Выступление группы «Кот Гавайский»;

21:00 — HARAT’S PUB, Выступление группы «Good Times»;

22:00 — Набережная 62-й Армии напротив Панорамы, Автокинотеатр — «Экстрасенсы»

22:00 — Арт-бар «Белая лошадь», Большой концерт «Тихий омут»

22:00 — Бар «Миля», Вечер пятницы с группой «Какая разница»

12 августа

08:00 — Нижняя терраса Центральной набережной, Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч-2017»;

08:30 — ЦПКиО, Йога в парке;

09:00 — недалеко от хутора Бобры, Фестиваль авторской песни «Новая лодка-2017″;

09:00 — Музей-панорама «Сталинградская битва», Parkrun еженедельный утренний забег на 5 км;

09:00 — Трасса еженедельных забегов Parkrun, Благотворительный забег #покормим4лапы;

10:00 — Комсомольский сад, «День физкультурника»;

11:00 — ЦС Логинова, Любительский турнир по настольному теннису;

11:00 — Площадка «Байк-шоу», Рок-фестиваль «ВолгоРОК»;

12:00 — «Царицынская опера», Косплей-фестиваль CHANGE FEST

12:00 — Памятник трамвайному вагону в Городском саду, Экскурсия «На трамвае по истории города»;

16:00 — Вейк-парк «Бобры», Интерактивная площадка в вейк-клубе;

16:00 — ТРЦ Акварель, Мини-гольф для всей семьи;

16:00 — Площадка, расположенная за Дворцом Молодежи Юность в Волжском, Открытые соревнования по Воркауту;

17:00 — Музей-заповедник «Старая Сарепта», «Музыка, застывшая в архитектуре»

17:00 — сквер им. Саши Филиппова, Праздник для детей «Играй, белка!»;

17:00 — Парк «Волгоградгидрострой», Спортивный праздник для детей и взрослый «Физ-ра!»;

17:30 — у Волгоградского музыкального театра, Совьи посиделки;

18:00 — парк им. Ю. Гагарина, Лаборатория под открытым небом;

19:00 — Ворошиловский торгово-развлекательный комплекс, Открытый танцевальный вечер;

20:00 — Набережная 62-й Армии напротив Панорамы, Автокинотеатр — «Марсианин» и «Воздушный маршал»;

21:00 — HARAT’S PUB, Выступление группы «Космос»

13 августа

08:30 — ЦПКиО, Йога в парке;

10:35 — Площадка «Байк-шоу», Рок-фестиваль «ВолгоРОК»;

11:00 — ALEX FITNESS г. Волгоград, Детский день в ALEX FITNESS;

11:00 — Нижняя площадка у подножия Монумента «Родина-мать зовёт!», Приезд колонны мотоклуба «Ночные байкеры»;

12:00 — Ресторан «Княгининский Двор», Детский мастер-класс по приготовлению пиццы «Кальцоне»;

18:00 — Парк Дружбы «Волгоград-Баку», рядом с «Парк-Кафе» Open-air by Salsa Picante;

18:00 — МИЛЯ restaurant/bar/pool, Вкусный уикэнд «Грядка Маркет»

20:00 — Набережная 62-й Армии напротив Панорамы, Автокинотеатр — «Пандорум» и «Любовь и другие катастрофы».

На этом у нас всё!

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До новых встреч, ваш Живой Волгоград!