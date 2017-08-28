В минувшие выходные творческая молодежь устроила себе настоящий праздник для души. В Ворошиловском торговом центре состоялся фестиваль «Стрит-Арт. Культуры», где каждый мог проявить свой талант и к тому же продемонстрировать его на публике.

В рамках фестиваля можно было понаблюдать за талантливыми ребятами из разных направлений. Свои таланты продемонстрировали уличные танцоры, графитисты и, конечно, не обошлось без музыкального сопровождения. Каждый участник сам по себе уникален, их талант зачастую не встретишь в обычной жизни, к счастью, существуют такие фестивали, где можно в полной мере насладиться их искусством творить.

На площадке прошли мастер-классы от хип-хоп танцоров, скейтбордисты и роллеры устроили экстрим-шоу с профессиональными трюками, а клуб VR Alliance провел эксклюзивную выставку тюнингованных авто. Также тут можно было увидеть и нереальное творчество графитистов, которые с помощью баллончиков краски творят чудеса.