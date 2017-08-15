В понедельник, 28 августа в 32 городах*, включая Волгоград, пройдет закрытый показ одного из самых популярных сериалов в мире «Игра престолов». Уникальную возможность в числе первых увидеть финал 7-го сезона подарят телеком-оператор «Дом.ru» и онлайн-сервис Amediateka.

В Волгограде показ соберет гостей в кинотеатре «Киномакс» (начало – в 19.00). Зрители станут участниками развлекательной программы, тематической фотосессии и розыгрыша подарков, после чего окунутся в мир Семи королевств. Вход на развлекательную программу свободный, на показ – только по пригласительным билетам (количество мест ограничено). Билеты можно получить в группе «Дом.ru» в «ВКонтакте» (http://vk.com/domru_ru) и в розыгрышах в социальных сетях и популярных СМИ.

Седьмой сезон «Игры престолов», съемки которого проходили в Хорватии, Северной Исландии и Испании, основан на недописанной книге Джорджа Мартина «Ветра зимы» и содержит вместо традиционных 10 эпизодов 7. Канал HBO, экранизировавший «Игру престолов», назвал его самым успешным сериалом в своей истории. Сериал удостоен многих престижных наград, в том числе сразу 38 премий «Эмми».

«Уже шестой год «Дом.ru» в партнерстве с мировыми и российскими компаниями организует премьерные кинопоказы ожидаемых фильмов и сериалов и погружает своих клиентов в миры, созданные лучшими режиссерами и актерами, знакомит с новинками мировой киноиндустрии. Мы продолжим эту традицию с учетом пожеланий наших клиентов. Вместе с онлайн-сервисом Amediateka мы рады сделать еще один подарок любителям одного из самых культовых сериалов современности», – отмечает директор по маркетингу «Дом.ru» Андрей Чазов.

Финальная серия 7-го сезона «Игры престолов» выйдет в Amediateka 28 августа. Все клиенты «Дом.ru» могут получить доступ к онлайн-сервису за 349 рублей в месяц и смотреть премьеры в переводе любимых студий одновременно со всем миром. Оформить подписку можно прямо с экрана телевизора, подключенного к многофункциональной ТВ-приставке «Дом.ru TV», в мобильном приложении «Дом.ru TV» или на сайте http://tv.domru.ru.

Партнерами показа выступают ведущий российский сайт о кино «КиноПоиск», радиостанция Европа Плюс и сеть кинотеатров «Киномакс»..

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