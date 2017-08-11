И вновь в Волгограде состоится косплей-фестиваль Change Fest, в котором примут участие около 150 человек со всей России. Фестиваль будет проходить уже в шестой раз. Для того, чтобы поучаствовать в фестивале, участникам необходимо приложить немало усилий, а ещё понести немалые затраты на воссоздание того образа, что они выбрали.

Каждый участник долгие месяцы трудится над своим образом. Косплеерам необходимо достоверно воссоздать костюм в мельчайших деталях, а затем продумать макияж и прическу, чтобы быть похожим на своего героя. Помимо этого, им также нужно изготовить дополнительные атрибуты, которые характерны герою. Все это они показывают на публике во время дефиле, танцевальных постановок, а также в конкурсе караоке.

Косплей-фестиваль пройдет 12 августа в Царицынской опере, начало в 12:00. С программой фестиваля можно ознакомиться в группе — CHANGE FEST 2017.

Кстати говоря, в нашем городе это не единственный косплей-фестиваль. Косплееры собираются довольно часто и делают это весьма эффектно. Не верите, сходите сами и убедитесь в этом.

Справка: Коспле́й (м., скл., яп. コスプレ косупурэ, сокр. от англ. costume play — «костюмированная игра»[1]) — переодевание в костюмы известных персонажей и изготовление таких костюмов. Популярное хобби, сродни маскараду.