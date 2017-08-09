Уже завтра в Волгограде в рамках праздничных мероприятий в честь 90-летия ДОСААФ России состоится выступление пилотажной группы «Русь», а также показательные прыжки парашютистов и концерт творческих коллективов ЮФО и СКФО.

Зрителей ждут 10 августа в 16:30 на нижней террасе Центральной набережной. Именно отсюда можно будет увидеть выступление пилотажной группы. А на верхней террасе для гостей будут развернуты 15 площадок региональных музеев и патриотических объединений, рассказывающих об истории ДОСААФ в Волгоградской области.

Если не хотите пропустить это мероприятие, то заранее выдвигайтесь к месту проведения, иначе рискуете пропустить самое интересное. Запоминайте: 10 августа, 16:30, нижняя террасе Центральной набережной.