Волгоградцы смогут увидеть военно-историческую реконструкцию «Подвиг бойцов народного ополчения в боях за Сталинградский тракторный завод», которая пройдет в конце августа. Мероприятие будет проходить в пойме реки Мокрая Мечетка 27 августа.

Несколько клубов реконструкторов воссоздадут сцены сражения за Тракторный завод. Зрители смогут погрузится в те времена, когда над заводом гремели выстрелы, а земля дрожала от взрывов. Также, в мероприятии будет задействована военная техника времен Великой Отечественной войны. Начало реконструкции в 14.00. Перед реконструкцией (с 11:00) будут работать более 10 военно-исторических и развлекательных интерактивных площадок. Посетители мероприятия смогут пообщаться с членами военно-исторических клубов, увидеть военную форму, стрелковое вооружение и военную технику советской и немецкой армий.

Мероприятие пройдет при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, администрации Волгограда, Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», Российского военно-исторического общества, музея-заповедника «Сталинградская битва», Волгоградского отделения ДОСААФ России, Военно-исторического клуба «Пехотинец», Комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда.