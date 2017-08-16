Волгоградцев приглашают принять участие в самом красочном мероприятии «Красочный бууум», которое пройдет уже в ближайшие выходные. В рамках мероприятия состоится забег на пятикилометровую дистанцию с заплывом. На трассе участников ждет несколько точек, где в них будут кидать краской зрители и организаторы.

Трасса будет пролегать рядом с пляжем на Спартановке. Во время забега в «красочных зонах» бегуны будут осыпаться яркими безвредными красками, а в «зоне заплыва» можно будет освежится в Волге. Как отмечают организаторы, важен не результат, а само участие. Мероприятие проводится в развлекательных целях, и результаты участников не измеряются. Финишное время фиксируется судьями вручную только для первых трех мужчин и первых трех женщин.

Участие в забеге не бесплатное:

при регистрации до 17 августа – 800 рублей;

при регистрации в день старта 19 августа – 1000 рублей;

для льготной категории граждан (мужчины в возрасте от 60 лет и старше, женщины в возрасте от 55 лет и старше, дети в возрасте от 14 до 17 лет) – 500 рублей.

Выдача стартовых пакетов участников будет проходить с 12:00 до 16:00 19.08.2017 в Спартановском парке аттракционов (напротив ул. Николая Отрады, 11).

Для получения стартового пакета необходимо предоставить:

удостоверение личности;

оригинал медицинской справки на имя участника забега с печатью выдавшего учреждения, с подписью и печатью врача, в которой должно быть указано, что участник допущен к забегу на выбранную им (или большую) дистанцию;

для участников забегов в возрасте 14–17 лет дополнительно: оригинал разрешения от родителей на участие в забеге (либо необходимо личное присутствие одного из родителей при получении стартового пакета).

В пакет участника входят:

● стартовый номер,

● памятная футболка,

● пакет с краской,

● браслет для камеры хранения,

● пакет для сдачи вещей в камеру хранения,

● памятные солнцезащитные очки.

Забег состоится 19 августа, старт в 17:00.