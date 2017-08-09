В рамках празднования Дня физкультурника в Волгограде пройдут всероссийские массовые соревнования по стритболу «Оранжевый мяч-2017». Мероприятие будет проходить уже в эти выходные на Центральной набережной города.

Чтобы принять участие в соревнованиях, необходимо подать заявку до 11 августа. Соревнования проводятся по действующим правилам уличного баскетбола в пяти возрастных группах:

Юноши и девушки (2006 г.р. и младше)

Юноши и девушки (2003-2005 г.р.)

Юноши и девушки (2001-2002 г.р.)

Юноши и девушки (1999-2000 г.р.)

Мужчины и женщины (1998 г.р. и старше)

Участники соревнований допускаются только при наличии допуска врача!

Стритбол – один из самых массовых видов спорта, в который играют миллионы людей во всем мире. Россия — не исключение, с каждым годом здесь становится все больше поклонников уличного баскетбола, во многом благодаря традиционному ежегодному турниру «Оранжевый мяч», который как раз и был создан для того, чтобы с самой демократичной версией классической игры мог познакомиться каждый.

Мероприятие состоится 12 августа на нижней террасе Центральной набережной Волгограда состоятся Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч-2017».

Программа соревнований:

8.00 – 8.15 — Жеребьевка, составление сетки турнира

8.15 – 8.30 — Официальная церемония открытия.

8.30 – 15.00 — Предварительные соревнования.

15.00 – 15.45 — Финальные соревнования.

16.00 — Церемония закрытия и награждение победителей.

Команды, занявшие 1-3-е места в каждой возрастной группе, награждаются кубками и дипломами Минспорта России. Но «Оранжевый мяч» тем и хорош, что для его участников главное – не победа, а участие в замечательном спортивном фестивале, здоровый образ жизни и хорошее времяпровождение. «Оранжевый мяч» – это всегда большой спортивный праздник, неповторимая атмосфера дарит небывалый заряд бодрости и особого настроения каждому.

В 2017 году на территории Волгоградской области турнир пройдет также в Волжском, Михайловке, Камышине, Котове, Дубовке, Урюпинске, Котельникове, Ленинске, Палласовке.

Предварительная регистрация в Волгограде будет проходить на Верхней террасе Центральной набережной 11 августа с 15.00 до 19.00