В Волгограде пройдет чемпионат и первенство города по конкуру и выездке. Спортивное мероприятие будет проходить в начале сентября на базе КСК «Золотая подкова». В соревнованиях примут участие спортсмены из Ставропольского и Краснодарского краев, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областей.

К соревнованиям допускаются дети от 9 лет при наличии медицинской справки о допуске. Всю подробную информацию можно просмотреть по ссылке.

Соревнования проводятся в рамках муниципальной программы «Развитие

физической культуры и спорта на территории Волгограда» на 2016-2018 годы. Чемпионат и первенство города Волгограда по конкуру и выездке проводится в соответствии с «Календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий г. Волгограда на 2017 год», «Календарем Федерации конного спорта России на 2017 год» и ставит перед собой следующие цели:

развитие и популяризация конного спорта в г. Волгограде;

повышение физической, нравственной и духовной культуры молодежи;

привлечение детей и молодежи к здоровому образу жизни;

развитие конного спорта как спорта высших достижений;

получение спортивных разрядов, званий.

Соревнования будут проходить 3 сентября с 10:00 до 18:00 года на базе КСК «Золотая подкова» по адресу г. Волгоград, ул. Ангарская 137/181.