В Волгограде состоится большой семейный праздник «Ярмарка животных: Дорога домой», который пройдет в рамках Всемирного Дня защиты бездомных животных. Организатором мероприятия выступает Волгоградский областной благотворительный фонд защиты животных приют «ДИНО» при поддержке Администрации Волгограда.

Мероприятие начнется в 17:00 в Комсомольском саду, здесь будет работать ярмарка животных из приюта «Дино», где каждый желающий сможет выбрать для себя питомца и забрать его себе домой.

Помимо ярмарки, тут будут работать площадки мастер-классов, участие в которых может принять любой желающий: создание интерьерного декора «домашний питомец», юный кинолог с участием питомца приюта — немецкой овчаркой, ветераном ГУВД, создание ароматизированной интерьерной фигурки «Соломенная лошадка».

Также волгоградцы смогут поучаствовать в викторинах, конкурсах, розыгрышах подарков и подарочных сертификатов от партнеров мероприятия. В завершении гостей ждет шоу гигантских мыльных пузырей.