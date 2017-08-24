В Волгограде состоится уже второй семейный карнавал, организаторами которого являются МУК «Детский городской парк» и студия «Добрый Дом Праздников». Мероприятие состоится в День города 9 сентября 2017 года в рамках фестиваля «Самый-самый Волгоград» в парке «Сказка» Ворошиловского района.

К участию в карнавале приглашаются самые креативные волгоградские семьи. Участникам необходимо придумать образ для всей семьи или для каждого по отдельности, костюмы могут быть самодельные или покупные, главное, чтобы вы выглядели ярко и празднично.

Первая часть карнавала начнется в 10:30 со сбора участников на площади Советской. Гостей будут встречать аниматоры, сразу вовлекая их в атмосферу праздника.

Карнавальная колонна в сопровождении ростовых кукол и аниматоров отправится вдоль улицы Рабоче-Крестьянской в сторону парка «Сказка», где на центральной сцене гостей и участников праздника будут ждать концерт и розыгрыш призов.

Будет работать несколько площадок – Городок поделок «Семейные радости» с различными мастер-классами от педагогов ДЮЦ, клоунская эстафета «Хохотунчики», площадка аквагрима — «Веселая мордашка», живые фотозоны – ростовые куклы Миньон, добродушный Медведь, снеговик Олаф и Лунтик, множество других живописных персонажей. Помогут запечатлеть моменты единения со сказкой лучшие фотографы Волгограда.

Семьи, где два и более участника будут представлены в костюмах одной тематики, смогут выиграть призы большой беспроигрышной лотереи. Для того, чтобы стать одним из счастливчиков, нужно зарегистрироваться в специальной форме (https://goo.gl/forms/j4GctzL9InXaiq553).

Центр «Славянка» проведет заключительный этап конкурса рисунков на асфальте в рамках Всероссийской информационно-пропагандистской оздоровительной акции «Волна здоровья», поучаствовать в котором смогут все желающие дети.

И в конце программы Второго семейного карнавала для всех участников и гостей праздника организаторы подготовили красочный сюрприз.