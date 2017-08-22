Волгоградцев приглашают на грандиозный общероссийский семейный праздник для всей семьи «Академия Детской Безопасности», который будет проходить на территории парка Дружбы: Баку-Волгоград. Мероприятие пройдет 26 августа. Приглашаются все желающие. При входе участник заполняет короткую анкету, взамен получает символический путевой лист, на котором указан маршрут по «развлекательным станциям».

На каждой «развлекательной станции» участники будут получать памятные брендированные сувениры от сети магазинов «Детский Мир» и компании Britax Romer (производитель автокресел).

В программе:

— мастер-классы для детей

— веселые квесты для родителей

— призы и памятные подарки участникам

— розыгрыш немецкого ДЕТСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО КРЕСЛА от BRITAX ROEMER

— концертная программа.

Адрес: пр. имени В.И. Ленина, 54Б, Волгоград, начало праздника в 11:00, начало концерта в 16:00. После концертной программы будет разыгран главный приз — немецкое детское автокресло Britax Romer.