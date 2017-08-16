В Волгограде состоялось открытие уже шестого пункта сбора жидких отходов производства и потребления, который расположился в Дзержинском районе. А в ближайшее время планируется открытие целой сети сбора ЖБО, которая будет состоять из 12 мест сбора.

Порядок в жилищно-коммунальной сфере уже давно пора наводить. Благодаря заключенным контрактам между компанией «РосПромЭко», администрацией Волгограда и компанией «Концессии водоснабжения» наша область стала одним из первых регионов страны с комплексным подходом по решению вопросов утилизации ЖБО: сбор, обработка и обезвреживание жидких отходов производства и потребления.

Проблема с обращением жидких бытовых отходов (ЖБО) в регионе всегда обстояла очень остро и являлась одной из самых актуальных экологических проблем. Во время рейдов, проводимых регулярно инспекторами комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона, выявлялись случаи незаконного слива хозфекальных стоков непосредственно на почву в оврагах, балках, лесополосах, вблизи водных объектов, а также в централизованную систему водоответвления. И происходит это все несмотря на то, что в регионе реализуется система профилактических мер для предупреждения таких сливов, а также создаются прозрачные условия и доступные для легальной утилизации отходов производства и потребления.

На данный момент в городе функционирует шесть пунктов приема жидких бытовых отходов. За месяц один из таких пунктов принимает у ассенизаторов порядка шести тысяч кубических метров ЖБО. Попадающие сюда отходы проходят три стадии очистки, после чего смешиваются с водой и поступают на очистные сооружения ООО «Концессии водоснабжения».

ЖБО принимаются у ассенизатора лишь при наличии договора и паспорта отходов. Все машины оборудованы системой ГЛОНАСС — это обязательное требование компании. При наличии этой системы водитель просто не сможет сжульничать и слить отходы там, где ему вздумается. Все передвижения находятся под контролем. На данный момент договора заключены с сотней перевозчиков, это свыше половины от волгоградского рынка перевозок ЖБО.

Благодаря договорам, цены за услуги по вывозу жидких отходов для всех потребителей являются фиксированными как для физических, так и для юридических лиц. К тому же, легализация рынка ассенизаторских услуг способствует созданию новых рабочих мест и увеличению объема налоговых поступлений в бюджет города.

Открытие очередного пункта приема ЖБО позволит удовлетворить потребность в местах для размещения и утилизации жидких отходов не только Дзержинского района Волгограда, но и Городищенского района области. Планируется, что в ближайшее время такие пункты будут созданы в Волжском, Краснослободске, Камышине, Ленинске, Михайловке, Калаче-на-Дону и Урюпинске. В строительство новых станций инвестор планирует вложить не менее 40 миллионов рублей.

Создание сети приемно-сливных станций позволяет сделать прозрачной и безопасной схему обращения с ЖБО, а также улучшить экологическую ситуацию в регионе, в том числе за счет предотвращения попадания загрязненных стоков в Волгу.