В конце августа на Центральной набережной Волгограда финиширует 34 ежегодная регата крейсерских яхт «Кубок Нижней Волги 2017», которая стартует 19 августа в Саратове.

Традиция регаты была заложена в 80-х годах ХХ века, когда парусный спорт в СССР переживал невероятный подъём. С тех пор во второй половине каждого лета на просторы реки Волги приходят парусные яхты из разных регионов страны для того, чтобы помериться силами в дружественной борьбе. В этот раз гостями регаты станут экипажи из Саратова, Камышина, Волгограда, Волжского и Ульяновска.

За место на пьедестале «Кубка Нижней Волги 2017» поборется экипаж Волгоградского УФАС России на крейсерской яхте «Фрея». Первый этап регаты стартует в г. Саратов 19 августа, завершится регата 27 августа на центральной набережной Волгограда, где состоится торжественное закрытие и награждение победителей регаты. На пути следования регаты будут проходить отдельные этапы гонки в городах Саратов, Камышин, Дубовка, Волжский, Волгоград.

«Кубок Нижней Волги 2017» будет богат на события как для участников, так и для зрителей и болельщиков. Администрация Волгограда внесла регату в список мероприятий, посвященных Дню города. Председатель комитета молодежной политики и туризма Иван Радько сообщил: «Волгоград рад приветствовать масштабное спортивное событие. Для участников и болельщиков мы приготовили интерактивные площадки, концертные выступления и много других активностей, которые сможет посетить каждый».

Соорганизаторами и партнёрами регаты в этом году выступили Управление Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области, Федерация парусного спорта Волгоградской области и Волгоградское областной отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» при участии Саратовского УФАС России, администрации г. Волгограда, комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда.

За репортажами со всех этапов регаты «Кубок Нижней Волги 2017» следите на сайте Волгоградского УФАС России.