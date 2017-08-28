В минувшие выходные в парке Дружбы «Волгоград-Баку» состоялся общероссийский семейный праздник «Академия Детской Безопасности», организованный отделом пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД России совместно с заинтересованными организациями. Мероприятие было направленно на популяризацию использования детских автомобильных кресел, а также на повышение уровня безопасности юных участников дорожного движения.

Как пояснил «Живому Волгограду» начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекцией по Волгоградской области, подполковник полиции Черных Олег Владимирович: «Управление Госавтоинспекция является одним из организаторов данного мероприятия, в преддверии учебного года было решено устроить маленький праздник совместно с заинтересованными организациями, в том числе и производителями детских автомобильных кресел. Здесь представлены более 15 площадок, которые рассчитаны на разные возрастные категории детей, в том числе и на родителей. На площадках, сотрудники ГИБДД, дают рекомендации по использованию автомобильных кресел (как установить, как пристегнуть ребенка). То есть до родителей доводят то, что на данный момент более безопасного устройства для передвижения ребенка в автомобиле ещё не придумано.»

Принять участие в мероприятии смогли все желающие. Для начала необходимо было зарегистрироваться и получить символический путевой лист, на котором был указан маршрут по «развлекательным станциям». На площадках участники смогли не только проверить свои знания Правил дорожного движения, но и получить полезную информацию. Посетители мероприятия смогли принять участие в тематических конкурсах и викторинах, а также поучаствовать в мастер-классах на выбор. Победителям вручали памятные призы и подарки, а в конце дня был проведен розыгрыш детского автомобильного кресла.

Стоит отметить, что акция будет проходить и в других городах. Волгоград стал первым городом, в котором прошла подобная акция, вторым городом станет Брянск.