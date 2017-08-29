В центре Волгограда будет временно ограничена стоянка транспортных средств. Ограничения вводятся на период подготовки и проведения общественно-массового мероприятия «Автоледи 2017».

Стоянка транспортных средств будет ограничена с 21.00 часов 1 сентября года до 20.00 часов 2 сентября на площади Павших Борцов в границах от улицы Гоголя до улицы Володарского.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.