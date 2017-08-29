В центре Волгограда будет временно ограничена стоянка транспортных средств. Ограничения вводятся на период подготовки и проведения общественно-массового мероприятия «Автоледи 2017».

Стоянка транспортных средств будет ограничена с 21.00 часов 1 сентября года до 20.00 часов 2 сентября на площади Павших Борцов в границах от улицы Гоголя до улицы Володарского.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Что-то похожее:
  1. На период подготовки и проведения праздничных мероприятий движение транспорта будет ограничено
  2. Центр Волгограда превратится в пешеходную зону

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


👇👇👇👇

Последние коментарии

  1. DJOxid says:

    Жаль что временно :frowning:

  2. А нужно чтоб на всегда?

Продолжить обсуждение →

Коментаторы