Благоустройство дворовых территорий ведется во всех районах города. Уже сейчас в Центральном районе по улице Советская, д. 8 дорожная бригада завершает укладку асфальтобетонного слоя на внутриквартальных проездах. А до этого рабочие обустроили пешеходные дорожки и установили новый бордюр. После того, как дорожные работы будут завершены полностью, во дворе появятся новые детские игровые формы – это яркие, современные и безопасные сооружения с качелями, каруселями и горками. Всего на территории Центрального района комплексное обновление получат 14 дворов в рамках реализации общероссийского проекта «Формирование комфортной городской среды».

Многоквартирный дом по улице Советской, д. 8 был возведен в 1955 году. По воспоминаниям старожилов, должного ремонта здесь не проводилось уже около 20 лет. За это время внутриквартальные дороги пришли в упадок, после дождей двор буквально утопал в лужах, поскольку вода скапливалась в образовавшихся в старом асфальте ямах. Сотрудники управляющей компании вместе с жителями старались поддерживать чистоту на придомовой территории, однако она нуждалась в комплексном обновлении. По инициативе жильцов двор вошел в муниципальную программу «Формирование современной городской среды», созданнуюй для реализации общероссийского проекта «Формирование комфортной городской среды».

Сами жители стали авторами всех идей. Как пояснил начальник жилищно-коммунального отдела администрации Центрального района Олег Рябчук: «Речь идет о предварительном согласовании дизайн-проектов благоустройства двора с жильцами. Во дворе по улице Советской, д. 8 мы провели собрание с собственниками квартир, на котором абсолютное большинство одобрило проект, основанный на их запросах. Были выбраны представители совета МКД, которые будут контролировать ход работ. С жильцами у нас достигнуто полное взаимопонимание: мы стараемся максимально учесть пожелания волгоградцев».

В июне разработанные проекты благоустройства прошли общественную экспертизу в ходе встреч с жителями двора, а уже в июле сюда зашли дорожные рабочие. Укладку асфальта планируют завершить уже до конца недели. После чего во двор выйдут специалисты МКП «Волгоградгорсвет», которые установят новые опоры линий электроосвещения со светодиодными светильниками. Для юных волгоградцев здесь оборудуют детский городок с современным и безопасным оборудованием, дополнительно установят скамейки с урнами.

Работы идут строго по графику, отставаний нет. Завершить их планируется до 31 октября. Проектами благоустройства также предусмотрено устройство пандусов для маломобильных групп населения, а также подъездных карманов для автотранспорта. После того, как все работы по благоустройству будут выполнены, во дворах пройдут субботники с участием жильцов, которые общими усилиями наведут порядок.

В 2017 году запланировано комплексное обновление 41 двора, а также общественных зон. Это стало возможным благодаря поддержке федерального центра. В рамках общероссийского проекта «Формирование комфортной городской среды», созданного по инициативе Президиума Генерального совета партии «Единая Россия», ряду регионов страны были выделены дополнительные средства на обновление дворов и общественных зон. Волгоград на эти цели получил порядка 440 миллионов рублей, помимо этого были добавлены 10 миллионов из бюджета города. Федеральная программа стала развитием волгоградского проекта «Наш двор – над дом», в рамках которого в прошлом году в 58 волгоградских дворах отремонтировано асфальтовое покрытие, в 67 – установлены детские игровые площадки.