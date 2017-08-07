В Светлоярском районе ведутся работы по ликвидации пруда-накопителя синтетических жирных кислот. Данный объект не используется уже с 2004 года, и его давно пора ликвидировать, но реализация затягивалась. В Год экологии было принято решение опасный полигон уничтожить. Технология по ликвидации опасного объекта была разработана Волгоградским государственным Техническим университетом.

Как утверждает один из разработчиков проекта (заведующий кафедрой ВолгГТУ, доктор технических наук, профессор, заслуженный эколог России Владимир Желтобрюхов), она заключается в использовании природных сорбентов – опоки, глауконита, долонита, способных обезвредить свалочные массы и не допустить образования газовых выбросов. Перевод этих отходов в неопасный — пятый — класс дает возможность использовать эту массу для ликвидации различных опасных объектов, к примеру, прудов-накопителей, которых у нас сегодня, к сожалению, еще достаточно.

«После завершения всех работ пруд-накопитель не будет представлять опасности. Несмотря на то, что объект находится на достаточно большом удалении от населенных пунктов, сейчас он выделяет вещества, негативно влияющие на качество атмосферного воздуха, также ветром разносятся мелкие частицы, загрязняющие почвы. Для ликвидации опасного объекта мы выбрали самый оптимальный вариант, предложенный учеными Волгоградского Технического университета», — пояснила начальник отдела комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Наталья Горковенко.

Перед стартом проекта по ликвидации полигона проводились геологические изыскания. «Нашим институтом проверено, насколько гидроизоляция соответствует предъявляемым требованиям. Экспертиза показала, что чаша пруда выложена из шоколадных глин толщиной 4—5,5 метра, — рассказал директор ЗАО проектно-изыскательский институт «Гипроводстрой» Юрий Ступенко. — Этот набухающий от влаги природный материал обеспечивает смыкание трещин и уменьшает водопроницаемость. Для загрязняющих веществ это своего рода замок, который обеспечит сохранность качества расположенных ниже подземных вод».

На реализацию первого этапа проектом отводится 12 месяцев. После окончания всех работ участок рекультивируют, и на этой территории будут высажены фитосанитарные растения.