В Волгоградской области продолжаются работы по строительству сельских дорог. На этот раз участок новой дороги появился в Старополтавском районе. Пятикилометровая трасса соединила село Белокаменка с Иловатским сельским поселением, благодаря чему территория получила новые возможности для развития.

По словам местных жителей, раньше добраться до населенного пункта было сложно, а в распутицу просто невозможно, так как дороги с твердым покрытием здесь никогда не было. Сейчас же будет гораздо проще добираться до дома и совершать поездки на авто. Строительство дороги тут началось в 2016 году. Сдать объект подрядчики должны были в октябре текущего года, но работы были закончены досрочно. На конечной точке установлен автобусный павильон, благоустроена прилегающая территория. По всей автодороге установлены дорожные знаки, выполнена разметка, движение по новой трассе уже открыто.

Как пояснил председатель регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства Анатолий Васильев: «В Старополтавском районе в следующем году также планируется построить участок автомобильной дороги «Верхний Еруслан — Салтово».

Напомним, строительство сельских дорог в волгоградском регионе активизировалось в 2014-м. В прошлом году в области возведено рекордное количество таких объектов — 26 подъездных путей с твердым покрытием. Такой показатель зафиксирован впервые после 1991 года. Причем трассы строятся не только к селам, но и к сельхозпредприятиям, социально значимым объектам, что способствует комплексному развитию территорий.