Ещё несколько благоустроенных ярмарок появится в Советском районе. Об этом стало известно на одной из встреч руководства районной администрации с предпринимателями, торгующими сегодня в Советском районе на территории вдоль пр. Университетский. Предприниматели смогли лично оценить преимущества новой, благоустраиваемой в соответствии с современными требованиями торговой площадки. Кроме этой ярмарки торгующим предложены и другие варианты для продолжения бизнеса на легальных условиях. В частности, их готовы принять расположенные на территории района рынок «СМАЛС» на улице Казахской, ярмарки в поселке Горьковском и рядом с поселком Горный.

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Обсудить самые актуальные вопросы, увидеть уже выполненные работы, а также оценить качество новых торговых павильонов пришли более двадцати предпринимателей. Старая территория, отведенная для организации рынка, но ставшая тесной и плохо благоустроенной площадкой с разрозненными торговыми точками, киосками и лотками, перегораживающими пешеходную зону, давно требовала обновления. В рамках наведения порядка на данной территории запланировано обустройство парковой зоны с озеленением, мощением дорожек, установкой малых архитектурных форм.

В ста метрах вглубь микрорайона на специально отведенной территории по улице Панфиловской сегодня завершаются работы по обустройству современного ярмарочного пространства. Площадка уже замощена тротуарной плиткой, смонтированы канализационные люки, обустроены места для высадки деревьев и цветов. Новая ярмарка будет оборудована санузлами, местом для сбора отходов, контрольными весами и ветлабораторией. Помимо привычных торговых рядов на ярмарке планируется обустройство порядка 30 торговых павильонов. С их техническими характеристиками познакомились пришедшие на встречу предприниматели.

— Давно пора создать действительно удобные условия торговли — для продавцов и покупателей, — рассказала после встречи предприниматель Елена Жамкова. — Новый современный павильон меня впечатлил. Я продаю фрукты и овощи, выращенные местными товаропроизводителями, данное помещение очень удобно: зимой покупатель сможет зайти внутрь, а летом есть возможность реализовывать товар через большое открытое окно-прилавок. Мы уже подали заявку на заключение договора и ждем переезда, а пока продолжаем работать на старом месте.

Заявления на заключение договоров на аренду торговых мест на новой ярмарке подали порядка 60 предпринимателей и местных сельхозтоваропроизводителей. Кроме того, здесь предусмотрены льготные и бесплатные места для пенсионеров и дачников.