В отдаленной части Советского района откроется сельскохозяйственная ярмарка. На данный момент работы по благоустройству ярмарки, расположенной вблизи поселка Горный Советского района, подходят к завершению. На данный момент здесь уже реализуют свою продукцию местные сельхозпроизводители. Инвестор, выигравший открытый аукцион, обустроил торговые лотки нового образца, прилавки, навесы и деревянные помосты. Завершающий этап благоустройства — установка деревянных солнцезащитных экранов – проходит в настоящее время.

Площадка рядом с поселком Горный стала первой официальной ярмаркой для жителей отдаленных поселков, находящихся в черте города. Приобретать товары местных фермеров волгоградцы смогут вплоть до ноября, затем торговля возобновится весной 2018 года.

Ранее на данной территории велась стихийная торговля, в том числе в опасной близости от проезжей части. Место не было оборудовано должным образом, продажа продуктов питания велась в антисанитарных условиях, нередко возникали аварийно-опасные ситуации.

— Организация ярмарки на данной территории позволит удовлетворить запросы жителей отдаленных поселков в свежих овощах и фруктах, — прокомментировала начальник экономического отдела администрации Советского района Евгения Проскурнова. – Уже сегодня расширение торговых мест создало дополнительный рынок сбыта для местных овощеводов и дачников, которым, при предъявлении дачной книжки, предоставляются льготные места. У районной администрации с победителем открытого аукциона заключен контракт на три года. Также по новым правилам, торговый сезон для сельхозярмарок проходит с апреля до декабря, а не только в летний период.

При работе в течение трех лет без нарушений арендатор территории получает преимущественное право заключения нового договора на такой же срок.