У молодежи региона продолжаются профилактические акции по безопасности на воде. С начала летних каникул в них приняли участие около 11 тысяч детей. Всего специалисты аварийно-спасательной службы Волгоградской области, а также добровольцы регионального отделения Всероссийского общества спасения на водах провели более 250 таких мероприятий.

По данным комитета безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области, на минувшей неделе профилактические мероприятия на тему «Правила безопасности на воде летом и оказание помощи пострадавшему» прошли в детских оздоровительных лагерях «Лазурный», «Огонек», «Орленок на Ахтубе». Занятия проходят в игровой, понятной для детей, форме. Специалисты аварийно-спасательной службы Волгоградской области совместно с сотрудниками ВОСВОД показали, как нужно оказывать первую помощь пострадавшим, продемонстрировали профессиональные средства спасения, рассказали о правилах поведения на воде и вручили памятки. Всего с начала года с жителями региона проведено более тысячи профилактических занятий, на которых присутствовало около 40 тысяч человек.

Отметим, что в волгоградском регионе безопасность на воде в летний период обеспечивают 18 поисково-спасательных подразделений и поисково-спасательный отряд Службы спасения Волгоградской области. Кроме того, на территории региона организовано 11 дополнительных постов. Более 200 спасателей, водолазов и фельдшеров готовы прийти на помощь пострадавшим. Специалисты отмечают, что в результате комплексной работы показатель количества несчастных случаев на воде в текущем году снизился на 6,3%.