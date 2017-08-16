В Волгоградской области стартовал сезон охоты на барсука. Он продлится с 15 августа по 31 октября.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, по последним подсчетам специалистов в регионе насчитывается более 5600 особей барсука. По сравнению с прошлым годом численность этих животных увеличилась на 530 особей, и в целом на протяжении последних лет она остается стабильной. Однако на добычу барсука установлены лимиты. Так, в этом году охотникам разрешено добыть 217 барсуков.