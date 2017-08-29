Накануне в парке Дружбы: Волгоград-Баку волгоградцы смогли проголосовать за лучшие фотографии о родном крае. На суд горожан свои фотоработы представили более 30 любителей фотографии из Волгограда и Волгоградской области, которые продемонстрировали свыше 85 работ в 7 номинациях: «Культурное наследие», «Природные красоты», «Активный отдых и экстрим», «События, праздники, фестивали», «Связь времен», «Город с высоты» и «Волгоградская область глазами туриста».

На представленных фотографиях можно было увидеть и городские пейзажи, и фотографии с мероприятий, и природные уголки нашего региона. Проголосовать за понравившуюся фотографию можно было прямо на месте, просто указав на неё. Количество голосов за ту или иную фотографию записывалось, затем их подсчитают и определят победителя.

Второй этап голосования состоится 9 сентября 2017 года в Комсомольском саду, во время него будет выбран победитель в номинации «Приз зрительских симпатий». Окончательное подведение итогов и церемония награждения победителей фотоконкурса будут проходить в торжественной обстановке осенью 2017 года в рамках празднования Всемирного дня туризма.