В зеленых зонах Красноармейского района прокладывают новый поливочник. Обустройство поливочников проходит в рамках комплексного благоустройства. Так, в парковой зоне по улице Остравской рабочие уже завершили работы по установке и запуску второй очереди поливочного водопровода. Подрядной организацией в рамках муниципального контракта уложено 400 погонных метров труб из современных материалов. Новая система полива протяженностью почти 3000 погонных метров появилась и в зеленой зоне по улице Фадеева.

Еще год назад парковую зону площадью 16 тысяч квадратных метров по улице Остравской коммунальным службам приходилось поливать вручную. Новый поливочник тут начали укладывать осенью 2016 года. На одной части сквера появилось около 1500 погонных метров нового поливочного водопровода, который работает в автоматическом режиме. В этом году работы по устройству второй очереди системы полива на второй части зеленой зоны были продолжены. На днях завершена установка оставшихся 400 погонных метров современного трубопровода, с помощью которого также осуществляется автоматический полив растений в ночное время суток. В патрубки вмонтировано около полусотни дождевателей, позволяющих оросить водой всю территорию.

Вместе с тем продолжается комплексное обновление парка «Юбилейный». На территории общей площадью 3 гектара в июне специалисты высадили 22 голубые ели. Кроме того, в текущем году на территории парка на Севастопольской набережной проведены работы по восстановлению тротуаров: уложено около одной тысячи квадратных метров покрытия. В парке установили новые лавочки и урны, высадили еще две сотни саженцев деревьев и установили современный плоскостной фонтан с разноцветной подсветкой.