В Волгоградской области стартовал сезон охоты на болотно-луговую дичь, полевую и степную дичь с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями и ловчими птицами.

Сезон охоты на болотно-луговую дичь начался 12 августа и завершится 15 ноября 2017 года, на полевую и степную дичь — 3 декабря 2017 года.

Напоминаем, что по истечению срока действия разрешения охотник в течение 20 календарных дней обязан заполнить и направить сведения о добытых охотничьих ресурсах по месту получения разрешения. За несоблюдение этого требования правил охоты грозит административная ответственность.