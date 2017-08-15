В регионе было принято решение о продлении запрета на посещение лесных массивов, в особенности хвойных. Такое решение связано с высокой пожароопасностью.

Пребывание граждан в лесах ограничено с 14 августа по 3 сентября 2017 года. На границах лесных участков установлено в общей сложности более 700 предупредительных аншлагов и агитационных витрин с информацией для граждан, а также более 170-ти шлагбаумов и преград для ограничения доступа.

Следует помнить, что посещение лесов ограничено на всей территории области: в этот период запрещено организовывать места для отдыха и разводить огонь. Нарушителям правил пожарной безопасности грозит административное наказание в виде штрафа. Для физического лица его сумма составит от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностного — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; для юридического — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Кроме того, на территории области введен режим повышенной готовности всех сил и средств — усиление мер пожарной безопасности.