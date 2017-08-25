В начале учебного года вблизи со школами, которые раположены по маршрутам автобусов, трамваев и троллейбусов, будут дежурить сотрудники транспортных предприятий Волгограда. Дежурство позволить повысить безопасность дорожного движения и будет проходить в рамках профилактического мероприятия «Внимание – дети!», проводимого в областном центре с 23 августа по 10 сентября.

Дежурство будет организовано 1 и 4 сентября. ​Уже сегодня на предприятиях стартовало проведение внеплановых инструктажей водителей автобусов, троллейбусов и трамваев. В частности, сотрудники транспортных предприятий обучаются особым мерам безопасности, которые необходимо соблюдать при движении вблизи учебных заведений, а также при подъезде и отправлении с остановочных площадок. В целях контроля по соблюдению этих требований линейные работники МУП «МЭТ» и «ВПАТП-7» проведут 1 и 4 сентября специальные рейды. Также усиливается контроль работы молодых водителей.

Во время дежурств сотрудники транспортных предприятий также напомнят детям и взрослым о необходимости соблюдать правила пользования общественным транспортом, быть внимательными и осторожными на остановках общественного транспорта, при переходе проезжей части, в том числе нерегулируемых перекрестков. Важно помнить о том, что движущийся транспорт остановить мгновенно невозможно.