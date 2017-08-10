Для удобства горожан на одном из оживленных перекрестков начались работы по установке светофорного объекта. В эксплуатацию новый светофор будет введен с 1 сентября, это позволит снизить количество аварийно-опасных ситуаций. Системная работа по установке новых и модернизации существующих светофорных объектов проводится в Волгограде в рамках повышения качества и безопасности городских магистралей по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». Светофор установят в Краснооктябрьском районе на пересечении проспекта Металлургов с улицей Таращанцев.

Изменение схемы организации движения на перекрестке повысит удобство его проезда со стороны второстепенной дороги, а также повысит безопасность пешеходов, ранее пересекавших проезжую часть по нерегулируемому переходу. В настоящее время на этом сложном перекрестке идет установка 8 транспортных и 8 пешеходных светофоров. Все они оснащены оборудованием для обратного отсчета времени. Еще два светофора появятся на трамвайных путях.

Также новый светофор появился в июле на ранее нерегулируемом пересечении улиц Рокоссовского и Скосырева. Монтаж светофоров запланирован на еще одном перекрестке – улиц 40 лет ВЛКСМ и Мачтозаводской в Красноармейском районе.

Новые светофорные объекты с обратным отсчетом времени и с дополнительной секцией поворота позволяют устранить конфликтные ситуации на дороге при повороте транспортного потока налево, а также помогают водителям при подъезде к перекрестку заблаговременно подстроиться под режим работы светофорного объекта. В целом такой подход к организации дорожного движения способствует предотвращению аварийно-опасных ситуаций на дороге, а также увеличению пропускной способности перекрестка.

Ранее в текущем году новые светофорные объекты с обратным отсчетом времени были установлены на перекрестках ул. Череповецкая — ул. Елецкая, пр. Ленина — ул. Бакинская, пр. Университетский — ул. Казахская, ул. Пархоменко — ул. Хиросимы, ул. Череповецкая — ул. Ростовская, ул. Коммунистическая, пр. Героев Сталинграда на повороте на «Судоверфь» и на пересечении с бульваром Энгельса.

В рамках системной работы по повышению безопасности волгоградских дорог участки улично-дорожной сети Волгограда оснащаются пешеходными ограждениями: в 2017 году будет установлено порядка 16 погонных километров ограждения.