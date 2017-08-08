Международный аэропорт Волгограда совместно с авиакомпанией Nordwind объявляют о проведении споттинга, приуроченного ко Дню воздушного флота Российской Федерации. Споттинг будет проходить 18 августа, и уже сейчас желающие должны подать заявку на участие.

Те, кто примет участие в споттинге, смогут запечатлеть Boeing 737-800 в новой ливрее, пройтись по салону, зайти в кабину экипажа и пообщаться с командиром воздушного судна. Автора лучшей фотографии и рассказа о мероприятии авиакомпания Nordwind готова наградить бесплатным авиаперелетом в Симферополь из аэропорта Волгоград.

Для того, чтобы стать участником, необходимо:

В срок до 14.08.2017 (до 12:00) отправить прикрепленную заявку на участие на эл. адрес pr@mav.ru Прибыть в аэропорт Волгоград 18.08.2017 к 07:40 (не забыть взять с собой паспорт и фотоаппарат) и погрузиться в творческий процесс фотосъемки самолета С 18.08.2017 до 23.08.2017 (до 12:00) опубликовать наиболее удачную фотографию* и историю о мероприятии в комментарии к посту о событии на официальной странице международного аэропорта Волгоград Вконтакте и ждать оглашения результатов 25.08.2017 (в 13:00) путем совещания представителей авиакомпании и аэропорта Волгоград будут выявлены победители.

Воспользоваться билетами можно до 25.11.2017 года при наличии свободных мест на выбранные для полета даты. Обязательным условием получения билетов является дальнейшая публикация фото-отчета и истории в сети Интернет.

Наша редакция побывала на споттинге в 2015 году, ниже по ссылке вы можете посмотреть как это было:

Справка: Споттинг (от англ. spot — «увидеть», «опознать») — вид увлечения, заключающийся в наблюдении за самолётами и ведении их учёта. Часто сопровождается съёмкой. В узком значении разведка и выслеживание крупных средств передвижения. Также споттингом может называться наблюдение за другими крупными видами средств передвижения — грузовыми машинами, железнодорожными поездами, автобусами, кораблями и т.п.

* Все фотографии передаются с условием постоянного безвозмездного использования, с указанием авторства, по возможности.

** Приз-авиабилеты. Проживание, питание и экскурсионное обслуживание победитель оплачивает из собственных средств.