«Концессии водоснабжения» продолжают вводить в эксплуатацию новые водопроводные сети взамен ветхих. На очереди – новый участок водопроводной сети в Краснооктябрьском районе Волгограда диаметром 500 мм и протяженностью 2,8 километра.

Водовод от ул. Еременко до ул. Богунской в Краснооктябрьском районе был проложен более 40 лет назад. С тех пор сети здесь не обновлялись. Этот участок водопровода поставляет питьевую воду на 34 улицы частного сектора и 11 улиц с многоквартирными жилыми домами. Постоянные порывы труб доставляли жителям много неудобств и проблем. Поэтому обновление трубопровода на участке от улицы Титова до улицы Богунской было внесено в инвестиционную программу на 2015-2017 гг. Почти три километра новых сетей уже построены и через два дня будут введены в эксплуатацию. Обновление сети позволит снизить на участке количество повреждений, улучшит качество водоподачи и повысит надежность работы водопроводных сетей в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Подключение нового участка водопровода к действующим водопроводным сетям будет произведено с 23 по 24 августа. Это потребует кратковременного ограничения водоснабжения потребителей в Краснооктябрьском районе по следующим адресам:

с 08.30 23 августа 2017 г. до 20.00 24 августа 2017 г.

Жилые многоэтажные дома:

— Ул. Бажова, дд. № 3, 5, 11;

— Ул. Штеменко, дд. № 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 66а, 68;

— Ул. Поддубного, дд. № 10, 12, 14, 14а, 14б, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 31;

— Ул. Богунская, дд. № 22, 26, 28, 30;

— Ул. Созидательская, дд. № 2, 4, 6, 8, 10;

— Ул. Металлургов, дд. № 72, 74, 76, 78;

— Ул. Триумфальная, дд. № 7, 9, 11, 13;

— Ул. Качалова, д. № 58;

— Ул. Хользунова, д. №33;

— Ул. Башкирская, д. № 23а.

Частный сектор:

— Ул. Качалова, дд. № 47-75 (нечет);

— Ул. Созидательская, дд. № 1-21 (нечет);

— Пер. Рабочий, дд. № 1-18;

— Пер. Луговой, дд. № 1-20;

— Ул. Газовая, дд. № 2-30; 31-45;

— Ул. Винницкая, дд. № 1-39а;

— Ул. Черниговская, дд. № 1-78;

— Ул. Житомирская, дд. № 1-63;

— Ул. Былинная, д. № 9;

— Ул. 1-я Спортивная, дд. № 1-19;

— Ул. 2-я Спортивная, дд. № 1-16;

— Пер. 1-й Охотничий, дд. № 1-4;

— Пер. 2-й Охотничий, дд. № 1-5;

— Пер. 3-й охотничий, дд. № 1,3,5;

— Ул. Летная, дд. № 1-43;

— Пер. Арартский, дд. № 1-13;

— Ул. Араратская, дд. № 1-53;

— Ул. Богунская, дд. № 40-74, 43-67;

— Пер. 1-й Летный, дд. № 3,5,7,9,11,4,6,8,10;

— Пер. 2-й Летный, дд. № 2,4,6,8,10,3,5,7,9;

— Пер. 3-й Летный, дд. № 3-13, 4-14;

— Пер. 4-й Летный, дд. № 3-39, 4-44;

— Ул. Городская, дд. № 2-24, 1-23;

— Пер. 1-й Манежный, дд. № 11-5;

— Пер. 2-й Манежный, дд. № 1-15;

— Пер. 3-й Манежный, дд. № 1-19;

— Пер. 4-й Манежный, дд. № 1-18;

— Ул. Кунгурская, дд. № 2-17;

— Ул. Димитрова, дд. № 1-36;

— Ул. Новошахтинская, дд. № 1,24;

— Ул. Богунская, дд. № 1-24;

— Ул. Зеленая зона, дд. № 1-16;

— Ул. Башкирская, дд. № 9,11.

В период проведения работ подрядной организацией будет организован подвоз воды.

Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» investvoda.ru или по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.