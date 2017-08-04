В ближайшие дни на некоторых улицах Красноармейского района временно отключат воду. Это связано с обновлением водовода. «Концессии водоснабжения» продолжают модернизацию водопроводных сетей Волгограда. Капитальный ремонт и обновление водопроводных сетей на некоторых участках не проводились в течении многих лет, в связи с чем на них периодически прорываются трубы и образуются течи. Однако с началом модернизации волгоградского водопровода по концессии многолетняя проблема для огромного количества жителей получает эффективное решение.

Стальной водовод диаметром 200 мм по ул. Гражданская в Красноармейском районе был проложен под землей еще в 1986 году. С тех пор сети здесь не обновлялись. В связи с большим количеством повреждений на участке от улицы Гражданская, 22 до улицы Бульвар Энгельса, 35 замена трубопровода была внесена в инвестиционную программу «Концессий водоснабжения» на 2015-2017 гг.

Сложность выполнения работ по обновлению участка водопроводной сети связана с проведением работ в стесненных условиях в застроенной части города, к примеру, часть водовода проложена под детской площадкой. Замена изношенных стальных труб на современные полиэтиленовые позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение потребителей.

Однако без ограничений водоснабжения провести работы по замене труб провести невозможно. В связи с этим с 00.30 07 августа 2017 г. до 09.00 09 августа 2017 г. будет временно ограничено водоснабжение потребителей в Красноармейском районе по следующим адресам:

— Ул. Гражданская, дд. № 10, 14, 16, 18, 22, 24;

— Б-р Энгельса, дд. № 27, 29, 31, 33, 33а, 35;

— Пр. Г. Сталинграда, дд. № 38, 40, 42, 44, 44а, 44г, 48, 48б;

— Ул. Изобильная, дд. №3, 4, 6, 10, 12, 12б, 14, 16, 20, 22, 22а;

— Ул. Тельмана, дд. № 14, 19;

— пл. Свободы, дд. № 3.

В период проведения работ будет организован подвоз воды. Оперативную информацию о графике подвоза воды можно узнать на официальном сайте компании «Концессии водоснабжения».

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.